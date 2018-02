Infomediaire Maroc – Près de 80% du miel contrôlé et commercialisé en Tunisie est frauduleux, selon les recherches menées par la direction régionale du commerce de Ben Arous.

Et selon la presse locale, ces recherches qui ont duré plus de 6 mois, avaient pour but de déterminer la qualité de ce qu’on qualifie de « miel ».

Sont concernées par ces recherches les marques les plus connues et les plus commercialisées, et ce, que ce soit dans les grandes surfaces ou encore chez les commerçants dans la région.

Rédaction Infomediaire.