Infomédiaire Afrique – Les 4 districts relevant de la Compagnie Phosphate Gafsa (CPG), connaissent un arrêt quasi-total des Sections et blanchisseries à l’exception des sections du kef et la section 3156 du district de Metlaoui et ce suite aux sit-in observés par les chômeurs dans les délégations de Metlaoui, Mdhila, Om Laarayes et Redayef et les protestations de certains contre les résultats du concours de recrutement des agents d’exécution.

Le complexe chimique de Mdhila est également menacé d’arrêt de son activité pendant les 24 heures à venir en raison de pénurie du stock de phosphate des deux unités de l’acide sulfurique.

Rédaction Infomédiaire