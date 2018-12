Infomediaire Maroc – La Banque Allemande de Développement (KFW) a décidé, mercredi, d’accorder à la Tunisie un prêt de 100 millions d’euros sous forme d’appui budgétaire à la deuxième phase du programme de réformes dans le secteur de l’eau.

Ce prêt, qui a fait l’objet d’un accord signé mercredi à Tunis entre le ministère tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale et la KFW, sera remboursé sur 15 ans avec 5 ans de grâce et un taux d’intérêt de 2,2%.

S’exprimant à cette occasion, le Directeur du bureau de la KfW en Tunisie, Sven Neunsinger, a souligné que ce prêt, qui sera décaissé en 2019, servira au financement des grandes réformes dans le domaine de l’eau.

« La KFW dispose d’un portefeuille de 1,2 milliard d’euros pour le financement des projets en cours, dont la moitié concernent le secteur de l’eau », a indiqué le responsable, rappelant que la banque a accordé à la Tunisie, une ligne de crédit pour le refinancement des PME à travers le secteur bancaire, la micro finance, l’énergie, l’environnement et les infrastructures.

Il a dans le même cadre rappelé que la première phase du projet a accordé un appui à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et à l’Office national de l’assainissement (ONAS) pour le développement de l’infrastructure et l’amélioration de la qualité des eaux usées.

Pour le ministre tunisien du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Laadhari, accord de prêt de 100 millions d’Euros pour le financement de la première phase dudit programme a été signé, en septembre 2017.

