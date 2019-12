Favoriser l’échange, la formation et le co-investissement dans le domaine médical et pharmaceutique et de la formation entre le Maroc, la Turquie et les pays de l’Afrique francophone. Tel est la vocation de la plateforme de healtcare ‘‘www.turkish-doctors.com’’ développée par le cabinet marocain de conseil opérationnel Jankari Consulting.

Concrètement, à travers cette plateforme, les patients marocains et africains peuvent se faire soigner en Turquie, pour profiter du savoir-faire des professionnels de santé turcs et de leurs traitements de pointe à des tarifs compétitifs surtout dans les groupes hospitaliers conforme à la norme de qualité JCI.