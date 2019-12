Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a annoncé l’adoption d’une nouvelle année de base 2015 au lieu de 2010 de l’indice de la production industrielle, énergétique et minière. Cette nouvelle série a connu l’actualisation de l’échantillon des produits et des entreprises, la révision de la structure des pondérations et l’adoption de la nomenclature marocaine des activités de l’année 2010 au lieu de celle de 1999, indique un communiqué du HCP.

Le nouveau panier de référence contient 436 articles au lieu de 378 articles et que les pondérations des produits ont été actualisées sur la base des nouvelles données sur la structure de production issue de l’enquête de structure réalisée par le HCP en 2014, précise la même source.

Le HCP procèdera à la publication, sur son site web, des indices trimestriels et annuels du nouvel indice de la production et ce pour la période allant de 2016 à 2019.