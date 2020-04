La chaîne de télévision nationale 2M a annoncé lundi avoir réalisé, en ce début du mois sacré de Ramadan 1441-2020, des audiences “exceptionnelles”, avec une part d’audience en prime-time de 55%.

Les chaînes publiques marocaines (SNRT et 2M) accaparent plus de 75% de l’audience en prime-time, marquant ainsi la large préférence des Marocains pour le produit national, a indiqué 2M dans un communiqué, notant que les 25% restants sont répartis entre la totalité des chaînes satellitaires (soit + de 1.000 chaînes).

Avec une programmation qui met à l’honneur la production et les talents marocains, 2M “propose dans sa grille ramadanesque pas moins de 4 séries marocaines inédites quotidiennes, 2 séries hebdomadaires, plusieurs téléfilms, des capsules humoristiques, des capsules de culture générale et enfin, tous les jours plus d’une vingtaine de capsules de sensibilisation et de solidarité en ces temps de coronavirus”, ajoute le communiqué.

Deux émissions de 2M ont d’ores et déjà réalisé des “records historiques” d’audience, a relevé la même source, soulignant que l’épisode de la caméra cachée “mchiti fiha”, qui a été tourné dans une réserve d’animaux sauvages au Sénégal, a été suivi par 14,5 millions de téléspectateurs, alors que la série “L’coopérative”, qui raconte le quotidien des femmes d’une coopérative au Moyen-Atlas, a été regardée par 12,4 millions de téléspectateurs.

“Il s’agit des deux plus hauts scores d’audience jamais réalisés depuis la mise en place de la mesure d’audience électronique au Maroc en 2008”, a indiqué la deuxième chaîne.

La série marocaine “Sir almadfoune”, diffusée quotidiennement à 20:30, a réalisé une audience de 7,3 millions de téléspectateurs, a poursuivi la même source, faisant savoir que la capsule de jeu de culture générale “fine ghadi”, animée par Taliss et Bassou et diffusée à 20:20 quotidiennement, a réalisé 9,4 millions de téléspectateurs, contre 5,8 millions de téléspectateurs pour la capsule de comédie “allo Mmi” qui raconte le quotidien “confiné” d’un jeune et sa mère, interprétés par Eko et Nezha Regragui.

10,7 millions de téléspectateurs ont regardé l’émission de solidarité “Testahlou koul khir”, diffusée avant la rupture du jeûne et dans laquelle des animateurs de 2M vont à la rencontre de Marocains faisant preuve de générosité et de solidarité en ces temps difficiles, note le communiqué, faisant observer que le programme religieux quotidien “Addine wa Nass” a été suivi par 7,9 millions de téléspectateurs et l’émission “question sur coronavirus”, animée par Salahedinne Ghomari, par plus de 5 millions de citoyens.

La série marocaine “Al Irt” (l’héritage), programmée tous les jours à 22:10, a rassemblé 5,9 millions de téléspectateurs et la série marocaine diffusée quotidiennement à minuit “Alghariba” a convaincu 4,1 millions de téléspectateurs, assure la deuxième chaîne 2M, précisant que 7,1 millions de Marocains ont suivi le prime hebdomadaire de Hassan Lfed “tendances”, diffusé chaque dimanche à 22:30, tandis que 7 millions ont regardé la série hebdomadaire “Korsa” de Abdallah Ferkouss, programmée à 23h.