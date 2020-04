Les plateformes d’enseignement à distance, créées par l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech pour garantir la continuité pédagogique, ont enregistré, durant la période allant du 16 mars dernier jusqu’au 13 avril, plus de 6,8 millions de communications de la part des étudiants et des enseignants.

Ainsi, les plateformes des établissements de l’enseignement supérieur relevant de l’UCA ont enregistré, durant la période précitée, un total de 6.851.800 communications de la part des étudiants souhaitant procéder au téléchargement des ressources numériques, qui concernent toutes les filières et spécialités, ou interagir avec leurs professeurs.

Quant au nombre de communications effectuées de la part des enseignants, il s’est établi à 111.740, alors que les activités d’enseignement, à travers les plateformes interactives, et celles d’évaluation, elles se sont chiffrées respectivement à 2.171 et à 379 activités.

S’agissant du nombre des usagers inscrits à ces supports, il a atteint 85.389 étudiants et enseignants répartis entre les différents établissements relevant de l’Université, sachant que les utilisateurs de ces plateformes peuvent y accéder plus d’une fois par jour.

Dans une déclaration, le président de l’Université Cadi Ayyad, Moulay El Hassan Ahbid, a indiqué qu’un suivi quotidien du taux d’accès aux plateformes est constamment opéré, en plus de la communication directe avec les étudiants et les enseignants, chefs des départements et coordinateurs des filières et des modules, pour l’identification des contraintes et la proposition de solutions techniques.

Il s’est, par ailleurs, félicité de l’esprit d’entraide qui règne entre les étudiants, tout en saluant particulièrement les enseignants de la faculté de médecine qui ont réussi, grâce à d’énormes sacrifices, à assurer le juste équilibre entre la mission d’enseignement à distance et les engagements quotidiens exceptionnels au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU).

Ahbid a aussi précisé que l’Université a réussi, à la faveur de l’accompagnement quotidien et sur le terrain du staff administratif (techniciens, ingénieurs et administrateurs), l’exploitation optimale de l’expérience de numérisation, à même de jeter les fondements de l’université virtuelle, en tant que grand pas en avant pour l’intégration de la société du savoir.

Tout en saluant l’adhésion positive des différentes composantes de l’Université pour la réussite de l’opération d’enseignement à distance, il a affirmé que l’UCA demeure mobilisée pour contribuer à la mise en œuvre de toutes les mesures gouvernementales et à la garantie de la continuité du service public