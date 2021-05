L’Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis organise, du 20 au 22 mai à Tanger, le 1er Congrès marocain sur l’utilisation des dérivés du cannabis sous le thème “Y a-t-il des limites à la recherche scientifique sur les dérivés du cannabis?”.



Organisé sous l’égide du ministère de la Santé, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce congrès sera l’occasion de définir la terminologie “cannabis” et ses dérivés, et de réunir des chercheurs universitaires dans différents domaines (médecine, écologie, économie…) avec des industriels, notamment ceux des industries pharmaceutiques, autour de la bonne utilisation du cannabis.



Selon une note des organisateurs, cet événement constituera également une plateforme pour discuter et démontrer l’impact socio-économique de l’utilisation du cannabis et de ses dérivés au Maroc.



Au menu de cette manifestation figurent la présentation de l’étude sur le cannabis au Maroc réalisée par l’Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis, et des exposés sur “l’histoire du cannabis au Maroc et à travers le monde” et “les caractéristiques de la plante du cannabis marocain”.



Les interventions porteront également sur “le potentiel et les horizons de la recherche scientifique sur les dérivés du cannabis au Maroc” et “l’impact socio-économique de la culture du cannabis au Maroc”, pour déboucher sur des recommandations qui seront élaborées à l’issue de ce congrès.