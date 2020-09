Le chiffre d’affaires consolidé de l’Agence nationale des ports (ANP) s’est établi à plus de 1,11 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin 2020, en hausse de 2,6% par rapport à la même période de 2019.

Au titre du seul 2ème trimestre de 2020, l’ANP a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 540 millions de dirhams (MDH), en repli de 9,3% par rapport au T2-2019, indique l’Agence dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels. Les investissements consolidés effectués par le Groupe ANP ont atteint 572 MDH au titre du premier semestre 2020, contre 608 MDH une année auparavant, alors que l’endettement s’est élevé à 5,88 MMDH.

En social, le chiffre d’affaires cumulé, à fin juin 2020, s’est élevé à plus de 1,05 MMDH, en progression de 5,1% et ce malgré sa baisse de 6,2% au titre du 2ème trimestre 2020 par rapport à la même période de l’année 2019. Les investissements réalisés se sont établis, quant à eux, à 533 MDH à fin juin (356 MDH au T2-2020). L’activité des ports gérés par l’ANP a atteint un niveau de plus de 47,39 millions de tonnes au 1er semestre 2020, soit une augmentation de 7,5% par rapport au S1-2019 (+7,7% à 24 MT au T2-2020).