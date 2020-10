Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a performé au cours du premier semestre 2020, en portant son Produit net bancaire (PNB) à 2,1 milliards de dirhams (MMDH), soit une progression de 9%, et ce malgré la conjoncture économique et sociale fortement impactée par les retombées de la pandémie de la Covid-19

Cette performance est liée essentiellement à la progression de la marge d’intérêt et du résultat sur opérations de marché, indique le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs semestriels.

Au 30 juin 2020, le Groupe affiche un résultat net consolidé de 418 millions de dirhams (MDH), en hausse de 3%, et un résultat net part du groupe de 449 MDH (+10%) et ce, hors impact de la contribution de la banque au fonds de soutien Covid-19 pour la gestion de la pandémie et du provisionnement supplémentaire au titre du “Forward Looking” en anticipation des risques futurs liés à l’impact de la crise.

Grâce à la stratégie commerciale adaptative qu’il a déployée et à la dynamique engagée aussi bien pour la clientèle rurale, qui reste sa priorité absolue, que la clientèle urbaine, le Groupe CAM a atteint 87 MMDH (+3%) d’encours d’épargne mobilisée et a hissé l’encours du financement de l’économie à 89 MMDH (+6,4%), précise la même source.

Au niveau des comptes sociaux, le produit net bancaire de la Banque (2 MMDH) et son résultat net (250 MDH, hors impact du don au fond Covid-19) marquent des progressions respectives de 12% et 4% au titre du premier semestre 2020, et ce grâce, d’une part, à la maîtrise du coût des ressources et à la progression de l’encours des crédits à l’économie qui ont permis d’enregistrer une croissance de la marge d’intérêt, et d’autre part, à la progression du résultat sur opérations de marché, précise la même source.