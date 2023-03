Le peintre juif d’origine marocaine, Igal Fedida, a exposé ses tableaux à Casablanca, une première dans la scène artistique nationale. L’événement a été inauguré par le responsable du bureau de liaison israélien au Maroc, Alona Fisher-Kamm.

D’après le Jerusalem Post, le Chef de mission adjoint d’Israël au Maroc a indiqué, au sujet de l’exposition : « l’un des beaux moments que j’ai récemment vécus a été d’assister à l’ouverture d’une exposition d’art du talentueux peintre israélien Igal Fedida d’origine marocaine à la galerie Arty Box à Casablanca ». Et de rajouter : « j’espère que nous verrons aussi un peintre marocain présenter son travail dans une galerie d’art en Israël, inchallah bientôt ».

Le peintre, établi aux États-Unis, dispose de deux ateliers, l’un à Zichron Ya’akov et un en Floride où il vit actuellement et où il a commencé sa carrière d’artiste après de nombreuses années en tant qu’entrepreneur en bâtiment prospère. De nombreux matériaux et techniques qu’il utilise sont inspirés de cette industrie, tels que les surfaces en fer et la peinture industrielle.

Fedida indique sur son site web puisé dans son héritage pour trouver l’inspiration pour ses travaux, où il joue avec les formes pour ses créations. L’artiste effectue des mixes entre des photos et peintures pour donner vie à ses idées.