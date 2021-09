Les entreprises actives (personnes morales et physiques) ont réalisé en 2019 un chiffre d’affaires (CA) global de 1.781 milliards de dirhams (MMDH), selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).

« Les entreprises personnes morales actives (EPMA) et les entreprises personnes physiques actives (EPPA) ont généré un chiffre d’affaires (CA) de 1.781 milliards de dirhams (MMDH) en 2019 », souligne l’OMTPME dans son rapport annuel au titre de l’exercice 2019-2020.

Près de 39,3% du CA des EPMA et des EPPA, dont le nombre s’élève à 489.122, a été généré par les TPME (très petites et moyennes entreprises) et 60,7% par les GE (grandes entreprises), précise l’OMTPME.

Par région, Casablanca–Settat et Rabat-Salé-Kénitra contribuent, à elles seules, à plus de 73% du CA global des EPMA et EPPA en 2019. Elles sont suivies par la région Tanger- Tétouan-Al Hoceima qui enregistre une part de 9%.

L’analyse par section d’activités révèle que les sections « commerce, réparation d’automobiles et de motocycles » et « industrie manufacturière » contribuent, à elles seules, pour plus de 57,4% au CA global des EPMA et EPPA, avec des parts respectives de 35,1% et 22,3%, suivies par la « construction » (12,8%), et les « transports et entreposage » (5,7%), en 2019.

Par ailleurs, l’analyse du CA généré par les TPME et ventilé par section d’activités relève que 72,6% du total est réparti entre les sections « commerce, réparation d’automobiles et de motocycles », « construction » et « industrie manufacturière » avec des parts respectives de 39,2%, 20,4% et de 13%.