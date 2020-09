La légende philippine de la boxe Manny Pacquiao, qui prépare son retour sur le ring, pense à affronter la star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor, a indiqué vendredi un de ses représentants à la presse. Un combat entre le champion du monde dans huit catégories de poids et McGregor serait un “événement mondial formidable”, a relevé Sean Gibbons, président de Manny Pacquiao Promotions.



Les deux camps sont toutefois encore “loin” de conclure pour un combat, mais “cela constitue l’un des rendez-vous envisagés pour le retour de Pacquiao en 2020. L’idée a été évoquée à quelques reprises pour qu’ils s’affrontent”, a précisé Gibbons, ajoutant que McGregor avait montré dans son combat avec Mayweather qu’il était capable de défier “les meilleurs boxeurs du monde”.



Plus tôt vendredi, l’Irlandais, qui a annoncé sa retraite de combattant MMA en juin, a écrit sur Twitter qu’il allait “boxer contre Manny Pacquiao prochainement au Moyen-Orient”.



Dans la foulée, l’agent de McGregor, Audie Attar, confirmait que des discussions pour cet éventuel combat étaient en cours, évoquant une date possible en décembre ou en janvier au Moyen-Orient. En 2017, le champion de MMA avait combattu et perdu contre le roi des poids welters Floyd Mayweather.



Pour sa part, Manny Pacquiao (41 ans) n’a plus boxé depuis qu’il a remporté la ceinture WBA des poids welters aux dépens de Keith Thurman à Las Vegas en juillet 2019.