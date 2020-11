Un mandat d’arrêt a été émis contre le Secrétaire général du parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC), Ace Magashule, qui fait face à plusieurs accusations de corruption, a indiqué mardi la police sud-africaine.

Le mandat d’arrêt a été signé mardi par «le ministère public et rendu à l’enquêteur pour qu’il soit signifié vendredi» à Magashule, a déclaré la capitaine au sein de la Direction des enquêtes sur les crimes prioritaires (DPCI/Hawks), Linda Steyn. Magashule, l’un des six hauts responsables de l’ANC, devrait être poursuivi pour son rôle présumé dans un contrat d’audit dont la valeur est estimée à 255 millions de rands (plus de 16 millions de dollars), alors qu’il était premier ministre de la province du Free State.

‘‘L’unité de corruption de la province du Free State travaille d’arrache-pied sur cette question et il y a suffisamment de preuves à ce stade pour qu’un mandat d’arrêt soit délivré’’ à l’encontre du responsable sud-africain, a souligné Steyn. Une fois le mandat signifié, Magashule devra comparaître vendredi devant le Haute Cour de Bloemfontein, au centre du pays.