Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca s’est établi, mardi à la clôture, à plus de 219,79 millions de dirhams (MDH).

Alliances a été l’instrument le plus actif et a drainé 35,94 (MDH), suivi par Lafargeholcim Mar 31,64 MDH et Attijariwafa Bank 28,4 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, de son côté, à près de 703,49 milliards de dirhams (MMDH).