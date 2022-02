Le Maroc figure dans le Top 10 des meilleurs pays où passer sa retraite, selon le Palmarès 2022 des Paradis de retraite à l’étranger du site français Retraites Sans Frontières.

Le Maroc est plébiscité 4ème meilleure destination pour les retraités français en raison de plusieurs arguments, notamment sa proximité avec la France, le faible coût de la vie, la langue française largement pratiquée, la légendaire hospitalité des Marocains, sa fiscalité très avantageuse, son climat méditerranéen avec des hivers doux, ou encore la richesse de son patrimoine culturel et architectural.

Le Maroc arrive en quatrième position, derrière la Grèce qui détrône le Portugal (deuxième position) et l’Espagne (troisième positions). Le Royaume est suivi de la Thaïlande, l’île Maurice, le Sénégal, la Tunisie, l’Indonésie et la république dominicaine.

Le « Palmarès des paradis de retraite » diffusé pour la 10ème année est le résultat d’un travail de compilation des statistiques publiques et privées disponibles sur les 12 critères qui importent le plus aux retraités français qui envisagent prendre leur retraite à l’étranger, à savoir coût de la vie, valeur de l’immobilier, climat, qualité des soins médicaux, gastronomie, environnement naturel, patrimoine culturel, sports et loisirs, sécurité, intégration, accessibilité et infrastructures, complété par l’avis de retraités français vivant à l’étranger.