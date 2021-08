La Direction régionale de la santé (DRS) de Marrakech-Safi a renforcé l’offre de prise en charge des cas de la Covid-19 par l’aménagement d’un chapiteau d’une capacité de 100 lits dotés de tous les équipements médicaux nécessaires.

“Dans le cadre des efforts constants visant à faire face à l’évolution de la situation épidémiologique au niveau national et à Marrakech-Safi en particulier, marquée par la recrudescence des cas d’hospitalisation et la pression sur le système de santé, la DRS œuvre au renforcement de l’offre sanitaire et l’augmentation de la capacité d’accueil des hôpitaux à travers la réouverture de nouveaux services pour les dédier aux cas de la Covid-19 ou l’aménagement de chapiteaux supplémentaires”, indique dans un communiqué la DRS de Marrakech-Safi.

Dans ce cadre, la DRS a procédé, samedi dernier, au lancement des travaux de l’aménagement d’un nouveau chapiteau en présence du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou.

Etendue sur 1.600 m2, cette structure sanitaire, qui sera prête à recevoir les cas de la Covid-19 dans les prochains jours, est dotée d’une capacité d’accueil de 200 lits supplémentaires équipés de tous les équipements médicaux nécessaires à la prise en charge des cas de la Covid-19, ce qui permettra d’alléger la pression sur les hôpitaux de la cité ocre.

Ce chapiteau vient s’ajouter à un autre déjà réalisé en août dernier, qui est doté d’une capacité de 100 lits, dont 40 dédiés aux soins intensifs et 60 équipés dédiés à l’hospitalisation des cas stables mais qui ont besoin d’un suivi médical.

Le même communiqué souligne que les cadres médicaux de la région Marrakech-Safi sont mobilisés en permanence et ne ménagent aucun effort pour lutter contre la pandémie à travers le suivi de la situation épidémiologique et la prise en charge des cas de la Covid-19 ou la réussite de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 en vue d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus et la réalisation de l’immunité collective.

Dans ce contexte, la DRS exhorte les citoyens à faire preuve de davantage de vigilance et moins de laxisme et le respect strict et sérieux des mesures préventives, notamment la distanciation sociale, le port obligatoire et adéquat des bavettes et la désinfection permanente des mains.

Par la même occasion, la DRS de Marrakech-Safi appelle les citoyens âgés de 20 et plus à intensifier leur adhésion dans la campagne nationale de vaccination pour recevoir la première dose du vaccin et ensuite respecter le rendez-vous fixé pour la deuxième dose, de même que les femmes allaitantes et les femmes enceintes dès le quatrième mois de grossesse peuvent bénéficier du vaccin anti-Covid-19.

De même, la DRS tient à remercier les cadres de santé qui sont dans les premières lignes du combat mené contre cette pandémie, ainsi que les autres intervenants, pour tous les efforts consentis pour la protection de la santé des citoyens et la contribution à la lutte contre la pandémie.