Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.910 portant revalorisation des pensions versées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Présenté au nom de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le projet de décret intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 9 du Dahir portant loi n° 1.72.184 relative au régime de sécurité sociale autorisant le Conseil d’administration de la CNSS à soumettre des propositions de réévaluation des pensions versées par le régime, a souligné le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil.

Ainsi, ledit Conseil d’administration de la CNSS a étudié et proposé une augmentation de 5% de ces pensions, à condition que cette augmentation ne soit pas inférieure à 100 dirhams par mois au minimum, a précise Baitas.

Et d’ajouter qu’en vertu de cette proposition et dans le cadre de l’effort continu du gouvernement visant l’amélioration de la situation des retraités du secteur privé, ce projet vient approuver une augmentation, à compter du 1er janvier 2020, de la valeur de la pension de vieillesse et de l’allocation au décès qui ont été liquidées par la CNSS avant cette date.