Le Conseil de gouvernement, ce réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n°2.19.453 portant statut des fonctionnaires de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

L’adoption de ce projet de décret présenté par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, est d’une importance cruciale dans la mesure où il est un outil incontournable pour le bon fonctionnement des différents services de l’ADII, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce texte constitue également un saut qualitatif dans l’amélioration du rendement des différents services de l’Administration des douanes et impôts indirects, eu égard à son rôle majeur à tous les niveaux, notamment économique et sécuritaire ainsi qu’en matière de protection du consommateur et de préservation de l’ordre public.