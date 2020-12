Le Maroc va renforcer ses échanges commerciaux dans le secteur agro-alimentaire avec la Côte d’Ivoire, a indiqué l’Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani.

Le diplomate marocain l’a signifié au terme d’une audience accordée, jeudi à Abidjan, par le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko et qui s’est déroulée en présence de responsables de Tanger Med, entreprise étatique marocaine en charge de l’aménagement d’une plateforme logistique des fruits et légumes au Port d’Abidjan.

“Le Maroc et la Côte d’Ivoire sont pleinement engagés dans un processus de coopération sud-sud qui a fait ses preuves. Aujourd’hui, il est question d’un projet de plateforme logistique d’exportation et d’importation de produits agro-alimentaires entre nos deux pays”, a déclaré Kettani à l’issue de l’audience.

Cela consistera à exporter des produits ivoiriens vers le Maroc et vice-versa. En plus du Maroc, a-t-il ajouté, le projet prévoit potentiellement 182 destinations pour les produits ivoiriens, à partir du port de Tanger Med, premier port sur le continent africain.

L’ambassadeur marocain a également assuré de la disposition du Maroc à booster l’exportation de certains produits agricoles de la Côte d’Ivoire, notamment la banane, la papaye, l’ananas, la mangue et tous les produits agro-alimentaires.

Kettani a ensuite affirmé que tout sera mis en œuvre pour faciliter l’accès des produits ivoiriens au marché marocain dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Il s’est enfin félicité du soutien du Premier ministre et de tous les hauts responsables ivoiriens pour la réussite du projet d’aménagement d’une plateforme logistique des fruits et légumes au Port d’Abidjan qui aura des retombées économiques et sociales positives sur les deux pays frères.