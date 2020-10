Hello Desk, nouvel espace de travail aménagé et équipé, vient d’ouvrir ses portes en plein centre de Casablanca, au coeur du quartier historique des affaires. La startup marocaine propose 70 postes de travail clefs en main et des salles de réunion, sans durée minimale d’engagement ni caution, destinés aux TPME, aux startups et aux freelances qui ne souhaitent ni s’engager dans un bail à long terme peu flexible ni perdre du temps dans l’aménagement et la gestion d’un espace de travail.

Hello Desk, un lieu de travail qui invite au calme et à la créativité

Sérénité et professionnalisme sont les maîtres mots de ce lieu entièrement dédié au travail et au partage d’idées et d’expériences. Situé au 17 rue El Oraibi Jilali (ex-Foucauld), à deux pas de la gare Casa Port, de la Place des Nations Unies et des grandes chaînes hôtelières internationales, cet espace de 600 m2 réparti sur 2 étages a été imaginé par l’architecte Aziz Lamrani et le décorateur Ali Lahlou.

Tout de vitres et de bois de chêne, l’espace de coworking mêle de manière subtile et intelligente design scandinave et esprit industriel.

Le lieu se veut convivial et paisible, spacieux et lumineux afin d’accentuer la sensation de bien-être et d’épanouissement au travail. Dès l’entrée, un open space accueille les coworkers. Et tout autour plus d’une vingtaine de bureaux vitrés individuels ou multipostes, des salles de réunion de 2 à 10 personnes, des bibliothèques et des espaces détente.

Tout a été pensé pour offrir un environnement de travail agréable et studieux dans une ambiance boisée, chaleureuse et propice aux échanges et à la productivité. Des prestations sont ainsi offertes, telles que l’accès 7j/7 et 24h/24 à l’espace, la connexion fibre optique, le ménage quotidien, le thé et café à volonté et un service accueil et reprographie pour un confort optimal au travail.

« Les solutions de travail débutent à 1250 MAD HT/mois pour une position en coworking et à 2850 MAD HT/mois pour un bureau privé pour une personne », précise le management de Hello Desk.

Hello Desk, un lieu qui s’engage pour le bien-être et la sécurité de ses membres Soucieux de son impact environnemental, Hello Desk se veut vert. Tous les espaces sont agrémentés de plantes pour créer une ambiance zen et naturelle et booster la créativité des coworkers. Des mesures eco-friendly ont également été mises en place : tri sélectif des déchets, ménage à base de produits naturels, utilisation de matériaux naturels et durables, éclairage LED, etc.

Hello Desk a également mis en place un protocole sanitaire afin d’accueillir ses coworkers en toute sécurité. La capacité d’accueil a été réduite. Du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes sont disponibles au sein des locaux. La prise de température est systématique et le port du masque est obligatoire pour entrer dans les lieux. Enfin, une désinfection régulière est effectuée pour assurer une parfaite hygiène.

Les espaces de travail prêts à l’emploi : une solution à la crise liée au coronavirus ?

Flexibilité, communauté, sécurité et mutualisation de charges, telles sont les solutions apportées par les espaces de coworking aux travailleurs et aux entrepreneurs dans un contexte marqué par une crise économique, sanitaire et sociale. Ils constituent également une réelle opportunité de sortir de l’isolement lié au travail à domicile, de nouer de nouvelles collaborations et relations d’affaires et de mutualiser certaines charges et investissements de lancement.

Équipements & Prestations Hello Desk :

– 2 open spaces

– 70 postes de travail

– 25 bureaux privatifs

– 4 salles de réunions

– 2 espaces détente / kitchenette

– 1 rooftop

– Accès 24h/24 et 7j/7

– Internet très haut débit

– Ménage quotidien

– Service accueil

– Thé/café

– Service de reprographie

– Branchements informatiques

– Ligne téléphonique dans les bureaux privés

– Chauffage et climatisation ajustables par bureau