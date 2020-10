Les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement annuel, de 40,5% à 115,4 milliards de dirhams (MMDH) au terme des neuf premiers mois de l’année 2020, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

L’essentiel des levées a concerné les maturités moyennes dont la part s’est raffermie, s’établissant à 50,8% après 40,1% un an auparavant, devançant les levées des maturités longues, dont la part s’est repliée à 24,8% après 51,3% l’année dernière, précise la DEPF dans sa note de conjoncture d’octobre.

La part du volume souscrit des maturités courtes, quant-à-elle, s’est appréciée à 24,5% après 8,6% l’année précédente, ajoute la même source.

La note fait, en outre, savoir que l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 602,1 MMDH à fin septembre 2020, enregistrant une hausse de 0,8% par rapport à fin juin 2020 et de 8,1% par rapport à fin décembre 2019.

La structure de cet encours a été marquée par le recul de la part des maturités longues de 3,6 points, prédominant, toutefois, l’encours à hauteur de 59,8% après 63,4% à fin décembre 2019. En revanche, les parts des maturités courtes et moyennes ont enregistré des hausses de 3 et 0,7 points respectivement, se situant à 4,9% et 35,4% après 1,9% et 34,7% à fin décembre 2019.

Au terme des neuf premiers mois de 2020, le volume des soumissions a atteint 264,3 MMDH, en baisse de 7,3% par rapport à fin septembre 2019, souligne la DEPF, notant que ce volume a été prédominé par les maturités moyennes à hauteur de 43,9% après 47,1% l’année précédente, suivies des maturités courtes (36,4% après 17,1%) et des maturités longues (19,7% après 35,8%).