Le président américain, Joe Biden, tiendra un sommet virtuel avec le président chinois, Xi Jinping, ce lundi, alors que les dirigeants des deux plus grandes économies du monde sont en désaccord sur de nombreuses questions géostratégiques.

Dans un communiqué diffusé vendredi annonçant la rencontre, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden et Xi discuteront de la manière de « gérer de manière responsable la concurrence » entre les deux pays, ainsi que des moyens « de travailler ensemble lorsque nos intérêts sont alignés ».

« Tout au long de la rencontre, le président Biden exposera clairement les intentions et les priorités des États-Unis et sera clair et franc quant à nos préoccupations avec » la Chine, a ajouté Mme Psaki.

La vidéoconférence aura lieu quelques semaines seulement après que Biden eut reproché à Xi de ne pas assister à la COP26 à Glasgow.

Ce sommet intervient alors que les États-Unis et la Chine sont en désaccord sur des questions géopolitiques majeures telles que le commerce, les droits de l’homme, le renforcement des capacités militaires, Taïwan et la cybersécurité.

Ces derniers mois, la Chine a multiplié les exercices militaires près de Taïwan, une démonstration de force qui n’est pas passée inaperçue auprès de l’administration Biden.

Les deux dirigeants se sont entretenus deux fois depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier, la dernière en septembre.