Le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté, vendredi, la résolution 2605 (2021) prorogeant d’une année le mandat de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA), dans laquelle il se félicite du rôle actif du Maroc en faveur de la consolidation de la paix en République Centrafricaine.

Le Royaume du Maroc, président de la Configuration République Centrafricaine de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies (CCP), en la personne de l’ambassadeur Représentant permanent auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale, suit de près l’ensemble des développements liés à la consolidation et à la pérennisation de la paix dans ce pays et œuvre à mobiliser le soutien international pour la sécurité et la prospérité en RCA.

Dans ce cadre, et en amont de l’examen de la situation en République Centrafricaine par le Conseil de Sécurité, l’ambassadeur Hilale, président de la Configuration, a tenu une réunion au niveau des ambassadeurs, à laquelle ont pris part Henri-Marie Dondra, Premier ministre et Chef du gouvernement centrafricain, Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSCA, des représentants de la société civile centrafricaine, ainsi que les Etats membres des Nations Unies.

Par la suite, le Maroc a soumis les observations de la Configuration au Conseil de Sécurité en prévision du renouvellement du mandat de la MINUSCA, mettant en avant la perspective de la consolidation de la paix pour une sortie de crise en République Centrafricaine, le renforcement de l’Etat de droit, la lutte contre l’impunité et la création des conditions nécessaires au développement socio-économique du pays.

L’engagement effectif du Royaume en faveur de la paix et la stabilité de la République Centrafricaine se traduit, également, par la participation d’un contingent des Forces Armées Royales à la MINUSCA, le plaçant parmi le top 10 des pays contributeurs de troupes à cette mission de paix onusienne.

Les actions du Maroc en faveur de la République Centrafricaine sur le plan multilatéral s’ajoutent à l’appui multiforme que le Royaume apporte sur le plan bilatéral aux autorités et au peuple centrafricains, pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité durables de ce pays.