Une délégation du Parlement panafricain (PAP) a effectué, dimanche, une visite au complexe portuaire Tanger Med.

Cette délégation, conduite par le président du PAP, Charumbira Fortune Zephania, est composée des quatre vice-présidents du PAP, à savoir Messouda Mohamed Laghdaf, Gayo Ashebir Woldergiorgis, Mendes Goncalves Dos Passos Lucia Maria, et Ango Ndoutoume François, du président du Caucus de l’Afrique de l’Est, Mondon Michel Terence Hughes, et du député à la chambre des représentants égyptienne, président de la commission de coopération, des relations internationales et de la résolution des conflits au PAP, Elgabaly Sherif Mostafa.

La visite de cette délégation, composée également du rapporteur de la commission de la coopération, des relations internationales et du règlement des conflits, Kumba Lomi Bedo, de la députée à l’Assemblée nationale de la République de Zambie, Mulenga Kampamba Shem, et du membre du Parlement du Royaume d’Eswatini, Motsa Zintombi Thandi, ainsi que plusieurs cadres du Parlement panafricain, a été l’occasion de prendre connaissance des projets d’envergure lancés au Maroc, en particulier le complexe portuaire Tanger Med, et de souligner l’importance de l’infrastructure portuaire pour le commerce international et le rôle de Tanger Med à cet égard.

Lors de cette visite, qui s’est déroulée en présence notamment du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du directeur général de l’Autorité portuaire Tanger Med, Hassan Abkari, et de nombre de responsables du Port Tanger Med, les membres de la délégation parlementaire ont découvert les installations et l’organisation du port, ainsi que son rôle en tant que passerelle logistique mondiale clé et exemple d’intégration au commerce mondial.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d’un exposé sur le complexe portuaire Tanger Med par M. Abkari dans lequel il a mis l’accent sur l’importance de ce projet d’envergure, initié par SM le Roi Mohammed VI, passant en revue les différentes étapes de développement de ce complexe portuaire de rang mondial.

M. Abkari a rappelé le positionnement de Tanger Med comme le premier port d’Afrique depuis cinq ans et le premier port en Méditerranée depuis 2 ans, soulignant que cette infrastructure d’envergure joue un rôle essentiel en tant que hub de transbordement.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Fortune Zephania a souligné que la délégation effectue, du 24 au 27 septembre, une visite officielle au Maroc à l’invitation du Parlement marocain, notant que cette visite vise à renforcer la coopération et tirer profit de l’expérience marocaine dans plusieurs domaines.

Le président du PAP a affirmé que les membres de la délégation ont été impressionnés par le développement important que connait Tanger Med, le plus grand port à conteneurs en Afrique et en Méditerranée, qui offre des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs et 7 millions de passagers. « Grâce à ses infrastructures modernes et sa technologie sophistiquée, le port Tanger-Med est devenu l’une des plateformes maritimes pionnières du monde », a-t-il dit, appelant le Maroc à partager son « expérience inédite » en la matière avec les autres pays africains. Le Maroc a prouvé, à travers le port Tanger-Med, que « l’Afrique peut prendre les devants et se développer par elle-même », a insisté le président de l’institution législative africaine, ajoutant « nous avons besoins de partager cette expérience avec d’autres pays africains, en vue de promouvoir le développement du continent ».

Pour sa part, la 1ère vice-présidente du PAP, Messouda Mohamed Laghdaf, a souligné que cette visite a été l’occasion pour les membres de la délégation de s’approcher davantage de l’organisation et du rôle du complexe portuaire Tanger Med dans l’attraction des investissements étrangers, la création d’emplois et la promotion des échanges commerciaux aux niveaux régional et international.

« Nous sommes impressionnés par les progrès importants réalisés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI », a-t-elle dit, relevant que « le Royaume a réalisé un saut qualitatif important dans les domaines économique, social et politique ».

Après avoir salué l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui ont été réservés à la délégation du PAP par les autorités marocaines, Mme Laghdaf a exprimé ses meilleurs vœux de davantage de progrès, de prospérité et de paix pour le Maroc.

De son côté, la 3è vice-présidente du PAP, Mendes Goncalves Dos Passos Lucia Maria, a affirmé que cette visite est l’occasion de prendre connaissance des initiatives menées par le Maroc en faveur de l’Afrique et du processus de l’intégration économique du Royaume en Afrique, notant que le complexe portuaire Tanger Med montre que l’intégration passe par la construction de grandes infrastructures.

« Le Maroc, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, a réalisé des progrès importants dans différents domaines », a souligné Mme Goncalves Dos Passos, notant que l’intégration africaine passe par une harmonisation des politiques économiques, en particulier dans le secteur public.