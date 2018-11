Infomédiaire Maroc – Le président du parlement panafricain, Roger Nkodo Dang a entamé ce lundi une visite de travail de quatre jours au Maroc à l’invitation du président de la Chambre des Conseillers, Hakim Benchamach.

La visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de coopération et d’amitié entre la deuxième Chambre et le Parlement panafricain, et de l’échange de vues sur les questions d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des conseillers, affirmant qu’elle permettra d’examiner les moyens susceptibles d’approfondir la coopération entre les deux institutions.

Elle s’inscrit également dans le cadre des efforts fournis par le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, au service du développement social et économique et du maintien de la paix, la sécurité et de la stabilité dans le continent africain, ainsi qu’en matière d’accompagnement parlementaire en faveur du retour du Royaume à l’Union africaine, de consécration de la coopération interparlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral.

