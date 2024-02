La secrétaire général de l’Union générale des femmes arabes et membre du bureau exécutif de l’Union nationale des femmes du Maroc, Chams Doha Alaoui Ismaili, figure sur la liste des 100 femmes exceptionnelles en Afrique pour l’année 2023 du magazine The New Africa.

« Nous sommes fiers de reconnaître les réalisations exceptionnelles des femmes à travers l’Afrique qui ont non seulement franchi des barrières, mais qui se sont également imposées comme des leaders visionnaires, des catalyseurs de changement et des innovatrices dans leurs domaines respectifs », écrit le média nigérian.

« Cette célébration rend hommage à l’impact significatif qu’elles ont eu en façonnant le récit du progrès à travers l’Afrique », poursuit la même source.

« Qu’il s’agit d’innovations époustouflantes dans le domaine de la science et de la technologie, de leadership transformateur dans le monde des affaires ou de changement de discours, ces femmes ont joué un rôle essentiel dans l’évolution du continent africain dans son ensemble », souligne la publication.

« Leur dévouement et leur engagement leur ont permis non seulement de se faire un nom, mais aussi d’inspirer des changements positifs en Afrique. Cette reconnaissance souligne l’impact de leur contribution dans divers secteurs, ce qui fait d’elles de véritables phares du progrès », ajoute le magazine.

« Alors que nous célébrons ces femmes pionnières, reconnaissons collectivement l’importance de favoriser un environnement qui promeut la diversité, l’égalité et l’inclusion », note-t-on.

« Ce faisant, non seulement nous rendons hommage à leurs réalisations individuelles, mais nous ouvrons également la voie à un avenir où chaque femme en Afrique aura la possibilité de s’épanouir et d’apporter des contributions significatives », explique-t-on.

En outre, les réalisations de ces femmes exceptionnelles en Afrique témoignent du potentiel illimité qui réside dans le cœur et l’esprit des femmes à travers l’Afrique, fait-on remarquer.