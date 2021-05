La Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), filiale du groupe marocain “Retail holding”, a inauguré, vendredi dans la zone industrielle de Yopougon (24 km au nord d’Abidjan), sa nouvelle plateforme logistique, une étape clé dans son ambition d’ouvrir une centaine de magasins en Afrique de l’Ouest d’ici à 2026.



Bâti sur 11.000 Km² avec une capacité de 20.000 colis par jour, le nouvel entrepôt a été inauguré en présence de plusieurs officiels ivoiriens, dont le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, aux côtés du président du groupe Retail Holding, Zouhair Bennani.



En plus d’être niché aux abords de la route internationale qui mène vers le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, le nouvel entrepôt bénéficie d’un emplacement stratégique permettant également un accès aisé vers les principales zones commerciales d’Abidjan et l’intérieur du pays.



La localisation de cette nouvelle structure qui répond aux meilleurs standards internationaux en matière de logistique, présente, en outre, un potentiel foncier de 50 Ha permettant le développement rapide des capacités logistiques du groupe.



Elle est dotée de 10 quais équipés permettant une accélération des volumes en entrée et en sortie, avec une capacité de stockage de plus de 12.000 palettes.



Des processus et une technologie de pointe, vante Retail Holding. La nouvelle plateforme est, en effet, équipée d’un système informatique (Warehouse management system) offrant des fonctions logistiques (réception, mise en stock, préparation des commandes, expédition) entièrement informatisées et supportées par l’utilisation de terminaux mobiles.



A cette occasion, le patron de Retail Holding s’est réjoui du choix de la Côte d’Ivoire comme tête de pont de l’expansion du groupe marocain en Afrique de l’Ouest, notamment dans les pays de l’UEMOA (Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest).

“Nous n’avons pas choisi de manière aléatoire la Côte d’Ivoire pour investir 125 millions d’euros d’un seul coup (..) Nous avons choisi un pays stable avec une jeunesse extraordinaire qui a envie de travailler et de conquérir tous les horizons”, a-t-il dit.



De son côté, le DG de Retail Holding Riad Laissaoui s’est réjoui d’un important palier franchi car “la supply chain est fondamentale, c’est le cœur de notre business. Donc, avoir une vraie plateforme aux standards internationaux, permet un approvisionnement et des volumes constants pour servir nos magasins”.

En Côte d’Ivoire, CDCI opère dans trois concepts de vente : gros, demi-gros et détail, sous deux grandes enseignes (CDCI et King Cash). Elle compte à son actif 121 magasins nichés dans une quarantaine de villes. Abidjan regroupe, à elle seule, 57 magasins.

La filiale du groupe marocain, qui a procédé en 2021 à une augmentation de capital de 28 millions d’euros, emploie près de 1.200 salariés, dont 99% sont des Ivoiriens.