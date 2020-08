La perforation du barrage Al Massira alors qu’il est toujours en exploitation constitue “une véritable prouesse technique et une première en Afrique” à même de répondre au défi du stress hydrique dans la région de Marrakech, a souligné la Banque Africaine de Développement (BAD).







Véritable prouesse technique, le modus operandi de l’opération consiste à perforer pour installer une prise d’eau sur la paroi du barrage en activité, a expliqué la Banque dans une note publiée sur son site Internet officiel, ajoutant que quelque deux millions d’habitants de la cité ocre en bénéficieront.





“C’est un véritable exploit que de percer un barrage alors qu’il donne toujours de l’eau. Imaginez un peu la difficulté de la manœuvre ! C’est une réussite pour la Banque et pour l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE)”, a assuré le Directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, cité dans le document.







“Cette exceptionnelle opération doit être dupliquée au profit d’autres barrages au Maroc et dans d’autres pays africains. C’est notre rôle de banque de développement que de le faire afin que des millions d’Africains sur le Continent puissent en bénéficier”, a-t-il estimé.