La revue Condé Nast Traveler, une référence du monde des loisirs et des voyages basée à New York, a désigné la start-up marocaine de tourisme “Maana” parmi les meilleurs spécialistes des voyages de luxe pour l’année 2021.

Chaque année, la publication désigne un panel de 350 spécialistes de voyage qui “réalisent l’impossible” en “épargnant la logistique” à leurs clients.

Contacté par la MAP, le directeur-général de Maana, une entreprise basée à Casablanca, Hamza Eddahbi, s’est dit fier de cette reconnaissance de la part d’une référence mondiale du voyage de luxe.

“C’est une fierté d’avoir été consacré meilleur spécialiste du tourisme de luxe sur la destination Maroc par Condé Nast Traveler”, a-t-il déclaré, y voyant “la consécration de l’ensemble de la destination Maroc et du travail acharné à la fois du secteur public avec des acteurs comme l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et le ministère du Tourisme, mais aussi de l’ensemble des acteurs du secteur privé”.

“Il s’agit également d’une consécration de l’ensemble de la destination Maroc”, s’est réjoui M. Eddahbi.

“C’est aussi le fruit d’un travail acharné de toute l’équipe d’une startup qui existe depuis cinq ans et qui a pu contribuer à son échelle au développement de la destination Maroc sur le segment de luxe dans les marchés émetteurs qui n’ont pas encore été très exploités”, s’est-il félicité.

Interrogé sur les spécificités de la destination Maroc, M. Eddahbi a indiqué que le Royaume est une terre de civilisations anciennes, où le voyageur découvre une scène culturelle et architecturale dynamique.

“Les voyageurs sont en quête de l’équilibre parfait entre le patrimoine, les expériences non conventionnelles, la nature et la culture, et le Maroc en est la parfaite illustration”, a-t-il affirmé.

S’agissant du rôle du spécialiste des voyages dans un monde post-COVID, M.Eddahbi a expliqué que “dans le nouveau paradigme du monde post-Covid, le rôle du consultant du voyage deviendra central pour apporter de la valeur ajoutée”.

“Face à l’incertitude, les voyageurs chercheront un soutien supplémentaire pour les aider à faire des choix dans le paysage changeant du monde post-COVID”, a-t-il fait valoir.

Condé Nast Traveler est un magazine de voyage de luxe et de style de vie édité par Condé Nast.

Présente sur les étals depuis 1987, la revue mensuelle publie chaque année les classements des meilleures destinations de luxe et des meilleurs palaces, de même qu’elle organise the Reader’s Choice Awards (Le prix des lecteurs), une distinction considérée comme le Saint Graal des voyagistes.