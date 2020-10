Le célèbre magazine américain Condé Nast Traveler a publié le 6 octobre 2020 les résultats des « Readers’ Choice Awards », classement annuel distinguant les meilleurs hôtels du monde, établi d’après le vote des lecteurs. Le Royal Mansour Marrakech se hisse à la première place du classement des 30 meilleurs hôtels en Afrique.

Plus de 775 000 lecteurs de Condé Nast Traveler ont participé à l’évaluation de leurs expériences de voyage à travers le monde.

«Les résultats des votes de cette année, menés au début de la pandémie COVI D-19, témoignent de l’effet durable d’une expérience de voyage significative», a déclaré Jesse Ashlock, rédacteur en chef de Condé Nast Traveler-édition Etats-Unis. “Les gagnants représentent le meilleur des meilleurs « Best of the Best» pour notre public et offrent de nombreuses idées d’inspirations pour la planification des voyages et aventures que nous avons hâte de vivre.”

Jean-Claude Messant, Directeur Général du Royal Mansour Marrakech, se réjouit de cette distinction et indique «L’annonce est certainement venue au moment le plus opportun, alors que nous, hôteliers, avons tous besoin de recevoir des nouvelles réconfortantes! C’est un honneur de figurer parmi les meilleurs hôtels d’Afrique par la voix la plus respectée du secteur en matière de voyages de luxe. Ce prix témoigne du dévouement incroyable de mon équipe pour s’assurer que Royal Mansour Marrakech reste à la pointe dans tous les domaines – la gastronomie, le bien-être, le design… ».

Condé Nast Trave Ier 2020 Readers’ Choice Awards apparaît dans l’édition de novembre 2020 de Condé Nast Traveller et en ligne sur: https://www.cntraveller.com/gallery/readers-choice-winners-2020

Après de longs mois de fermeture, le Royal Mansour Marrakech se prépare à recevoir de nouveau ses hôtes. Une annonce officielle se fera très prochainement.