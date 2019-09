Une convention tripartite visant à améliorer la santé maternelle et infantile, a été signée par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, le ministre de la Santé, Anas Doukkali et la représentante de l’UNICEF au Maroc, Giovanna Barberis.

Signé en marge des premières Assises nationales du développement humain qui se tiennent à Skhirat, cette convention a pour objectif d’apporter une réponse intégrée aux différents enjeux et défis de l’amélioration de la santé et de la nutrition maternelle et infantile à travers le renforcement du dispositif de santé communautaire pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en milieu rural et la mise en place d’une approche intersectorielle focalisée principalement sur la malnutrition.