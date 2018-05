Infomédiaire Maroc – L’Assemblée Générale ordinaire et élective de l’Union des Consuls Honoraires du Maroc (UCHM) s’est tenue ce 30 mai 2018 et a approuvé le rapport moral et financier. Elle a également procédé à l’élection du Président et du Conseil d’Administration.

Majid Boutaleb, Consul Général Honoraire de la Roumanie, a été réélu pour un second mandat de 3 années.

L’UCHM a pour objectif de fédérer et organiser l’ensemble du corps consulaire honoraire au Maroc.

Rédaction Infomédiaire