L’université Al Akhawayn à Ifrane (UAI) et le Trinity College de l’université de Dublin en Irlande viennent de se lancer dans un processus d’examen des voies d’un ‘’partenariat stratégique’’ dans diverses disciplines. Une délégation du Trinity College, menée par le président de son conseil d’administration, Patrick Prendergast, a effectué à cet effet une visite à l’UAI, au terme de laquelle une série de propositions ont été formulées.

Les deux universités ont convenu ainsi de travailler ensemble pour mettre en place des projets communs relatifs aux activités entrepreneuriales des étudiants et d’œuvrer, à moyen terme, au développement de diplômes conjoints et doubles diplomations dans des filières d’intérêt mutuel, notamment l’ingénierie et les études du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Le président de l’Université Al Akhawayn, Driss Ouaouicha, a mis l’accent à cette occasion sur l’importance de ce partenariat, en ce sens que »l’université de Dublin, qui est l’un des établissements les plus anciens en Irlande, se distingue notamment dans des disciplines liées aux sciences humaines et aux relations internationales ».

Lors de cette visite, les deux établissements ont ciblé des projets de recherche d’intérêt commun dans des domaines tels que les études MENA, les énergies renouvelables, les sciences de la santé, la biotechnologie et la finance islamique.

L’UAI et le Trinity College ont convenu par ailleurs de favoriser les échanges des étudiants.