La Haute Représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, entame mardi une visite dans la région du Sahel, a annoncé lundi la Commission européenne.

Lors de cette visite, Mogherini participera à la réunion ministérielle annuelle UE-G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) et rencontrera plusieurs chefs d’Etat ainsi que des partenaires européens, des représentants de la société civile et des communautés locales, a précisé la Commission dans un communiqué.

L’UE, rappelle la même source, est un partenaire clé des pays du Sahel, apportant son soutien dans trois domaines principaux. Le premier concerne le partenariat politique par le biais de réunions régulières avec les autorités du G5 du Sahel afin de renforcer la coopération dans des domaines d’intérêt commun tels que le développement, la gestion des migrations, la gouvernance dans les zones fragiles, la sécurité renforcée, la lutte contre le terrorisme et le trafic illicite.

Le deuxième volet porte sur le soutien à la sécurité et à la stabilité grâce au soutien apporté à la force conjointe du G5 pour le Sahel et aux trois missions relatives à la politique de sécurité et de défense commune: EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali et EUCAP Sahel Niger.

Le troisième aspect du soutien européen a trait à la coopération au développement, l’UE et ses États membres étant les principaux fournisseurs de coopération au développement dans la région, avec 8 milliards d’euros pour la période 2014-2020.