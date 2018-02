Infomédiaire Maroc – Un mémorandum d’Entente a été signé entre l’Agence espagnole de coopération internationale et pour le développement (AECID) et l’Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF), dans le but de promouvoir les langues et l’échange interculturel dans la région euro-méditerranéenne.

Ce mémorandum d’entente porte sur la mise à disposition d’enseignants de la langue espagnole au sein de l’Université, indique un communiqué conjoint de l’AECID et de l’UEMF.

Cette signature constitue une 1ère étape d’une collaboration future entre l’AECID et l’UEMF, qui visera à développer un programme d’octroi de bourses d’excellence et de mérite aux étudiants provenant du Continent africain et renforcer ainsi les liens d’amitié et de coopération sur les plans académique et culturel entre le Maroc et l’Espagne, ajoute la même source.

