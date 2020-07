L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a indiqué avoir entrepris une batterie d’actions pour soutenir ses étudiants bloqués à l’étranger, en raison de la pandémie du Covid19, pour que leur séjour se passe dans les meilleures conditions possibles. Au début du semestre du printemps, 100 étudiants de l’AUI étaient en dehors du Maroc dans le cadre de programmes d’échange avec 36 des 400 universités étrangères partenaires. Avec l’avènement de la pandémie du Covid-19, plusieurs de ces étudiants ont pu rejoindre leur pays. Toutefois, la majorité d’entre eux s’est retrouvée bloquée à l’étranger.

‘’Al Akhawayn a été en contact permanent avec ses étudiants et leurs familles depuis le début de la crise’’, assure l’AUI dans un communiqué, relevant qu’en coordination avec les ambassades concernées, qui ont démontré ‘’une disponibilité et un engagement sans faille’’, l’université a fait en sorte que la validité des visas de ses étudiants, notamment ceux se trouvant en Europe et aux États-Unis, soient prolongées au-delà de la validité initiale qui ne couvrait que leur séjour d’études.

Al Akhawayn a également saisi les services européens d’immigration pour que certains de ces étudiants puissent se déplacer au sein de la zone Schengen pour rejoindre des membres de leur famille ou des connaissances. ‘’Au vu de l’excellence des grandes écoles et des universités étrangères hôtes – comme ESSEC Business School à Paris, The University of Texas at Austin, Washington College ou encore Boston College – ainsi que des partenariats forts et de longue date qui les lient à Al Akhawayn, ces institutions ont fait preuve d’une grande générosité à l’égard des étudiants’’, ajoute la même source. Les étudiants ont ainsi été autorisés à loger dans les dortoirs des campus universitaires même après la fin du semestre d’études. Dans le cas où l’Université hôte ne disposait pas de dortoirs ou lorsque ceux-ci étaient fermés pour l’été, une coordination entre AUI et ses partenaires a été assurée afin de prendre en charge le logement des étudiants dans des hôtels ou des logements privés.