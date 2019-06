Le Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi, a annoncé jeudi le lancement du programme des préparatifs pour l’accueil des nouveaux étudiants au niveau pédagogique.

Samadi, qui s’exprimait devant le conseil de gouvernement, a relevé, dans ce cadre, la programmation d’examens d’accès aux concours des écoles supérieures, des écoles d’ingénieurs et des classes préparatoires.

Il a aussi noté que le seuil de présélection dans les facultés de médecine publiques ou dans des facultés privées partenaires a été fixé à la moyenne de 14,40, ajoutant que le concours d’accès à la licence professionnelle et les inscriptions dans les établissements sans concours auront lieu durant le mois de juillet, sachant qu’une session de rattrapage aura lieu début de septembre, et ce en vue de gagner trois semaines d’études au cours de la prochaine année académique.

Le Secrétaire d’Etat a fait part du début des mesures organisationnelles pour fournir les services sociaux aux étudiants, notamment l’ouverture des cités et des restaurants universitaires au début de l’année universitaire, tout en instaurant un mécanisme de versement des bourses universitaires aux anciens étudiants et en accompagnant les mesures relatives aux nouveaux établissements universitaires, avec la création de 21 établissements dans le but d’élargir l’offre pédagogique.