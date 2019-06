Le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi a affirmé, mardi à Rabat, qu’il n’y a pas de frais d’inscription ou d’études pour les écoles et les instituts supérieurs publics.

En réponse à une question orale sur « Les frais de passage des concours d’accès aux écoles et instituts publics », posée à la Chambre des conseillers, Samadi a expliqué qu’il n’existe que des frais pour passer les concours, dont l’organisation coûte quelque 6 MDH, supportés par l’État à hauteur de plus de 70%.

Après avoir mis en avant les efforts consentis par le gouvernement en vue d’alléger la charge financière pour les élèves qui souhaitent accéder aux écoles et aux instituts publics, il a indiqué que la contribution des candidats admis pour passer les concours varie entre 100 et 150 DH, jusqu’à 500 DH.

Ces frais de passage des concours d’accès aux écoles et instituts publics, a-t-il poursuivi, sont fixés sur décision des conseils des universités et des établissements universitaires dans le cadre de leur autonomie, notant que ces montants sont versés en vertu d’une décision commune entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère des Finances.

La loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur accorde à l’Université, dans le cadre de son autonomie, le droit de recevoir des ressources issues des services qu’elle offre.