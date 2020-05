L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech est arrivée en tête des universités marocaines et maghrébines dans le dernier classement du centre “RUFORUM”, et ce pendant la période étalée entre janvier et mai de l’année en cours.



Ainsi, l’UCA conforte sa position de leader au Maghreb, en occupant la première place, souligne un communiqué de cet établissement universitaire, notant qu’au niveau du monde arabe, l’UCA a été classée au 13e rang.



Selon la même source, l’Université Cadi Ayyad a décroché la première position au niveau national, suivie de l’Université Mohammed V de Rabat (25e dans le monde arabe) et l’Université Hassan I d’Oujda (68e).



Sur le plan africain, l’UCA a occupé le 18e rang, suivie de l’Université Mohammed V de Rabat (31e) et l’Université Hassan I (68e). A l’échelle internationale, l’UCA est arrivée au 1275e rang, tandis que l’Université Mohammed V (1830e) et l’Université Hassan I (2596e).



Concernant l’indice d’ouverture, l’Université Cadi Ayyad a obtenu la première place au niveau national (1640e rang mondial) et a été classée deuxième en matière d’excellence (1009e rang mondial).



Avec cette distinction bien méritée, L’UCA affirme son leadership, qui illustre la pertinence de la vision stratégique adoptée par la présidence de l’Université dans la gestion de l’une des plus prestigieuses universités marocaines.



Dans ce classement qui a concerné les 100 meilleures universités africaines, “RUFORUM” s’est basé sur l’opérateur mondial “Webometrics Ranking of World Universities”, pour évaluer l’adoption par les universités des approches innovantes en matière de pédagogie, de recherche scientifique et d’enseignement en ligne.



Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) est un consortium de 105 universités réparties dans 37 pays africains à l’échelle du Continent. La vision de RUFORUM est de créer des universités dynamiques et transformatrices pour catalyser le développement agricole durable et inclusif afin d’alimenter et de créer la prospérité en Afrique.