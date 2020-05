Dans le cadre de son cycle de conférences “Échanger pour mieux comprendre”, la Fondation Attijariwafa bank organise une série de conférences en ligne pour décrypter les multiples impacts du Covid-19 sur notre pays.

Après l’évaluation des premiers impacts et enseignements de cette crise sanitaire sans précédent, sur les plans social et économique, la Fondation Attijariwafa bank mettra en ligne, le Vendredi 15 Mai 2020 à 17h00 sur le lien suivant : https://www.youtube.com/user/attijariwafabankcom, une troisième rencontre autour du thème « Covid-19 : l’enseignement virtuel avance ses prions », avec Pr Ilham Berrada, Enseignante Chercheur à l’ENSIAS HERE et Ex Vice-Présidente de l’Université Mohammed V de Rabat, Ilham Laaziz, Directrice du programme GENIE au sein du Ministère de l’Education Nationale, et Hamza Debbarh, Fondateur de la 3W Academy et Administrateur de l’Institution Tahar Sebti, sous la modération de Sanaa El Aji, Journaliste et Ecrivain.