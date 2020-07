L’Union européenne a fait un don additionnel de 5,4 millions de dirhams à l’Université EuroMed de Fès (UEMF), destiné à l’acquisition de matériels informatiques et de laboratoire, en vue de lui permettre d’assurer la continuité pédagogique auprès de ses étudiants boursiers et de fabriquer du matériel de protection médicale, en ces temps de Covid19. Déjà partenaires du projet de développement de l’Université EuroMed, l’Union européenne et la Banque européenne d’Investissement ont apporté ensemble leurs soutiens à ces deux initiatives ‘’innovantes et inclusives’’ de l’UEMF pour faire face à l’épidémie de Covid-19, indique un communiqué de la délégation de l’UE au Maroc.

Concrètement, cet appui a permis à 422 étudiants boursiers de disposer chacun d’un ordinateur portable et d’un modem 4G avec un abonnement d’un an, afin de suivre l’enseignement à distance délivré par l’Université. Octroyées selon des ‘’critères croisés d’excellence, d’inclusion sociale et de genre’’, les bourses de mérite sont accordées à des étudiants de bon niveau et issus de foyers à revenus modestes.

Avec cet appui de l’UE, l’Université s’est également dotée d’imprimantes 3D permettant une production hebdomadaire de 500 à 1.000 masques de protection médicale réutilisables et de filtres jetables, testés avec succès selon des protocoles sanitaires internationaux. Les masques et filtres sont destinés notamment au Centre Hospitalier Universitaire de Fès.

‘’Ce don de matériel s’inscrit ainsi dans la continuité des valeurs d’innovation et d’inclusion qui animent l’Université EuroMed et fondent le partenariat fructueux entre l’UE et le Maroc’’, souligne la même source, ajoutant que cette initiative a ‘’renforcé le positionnement de l’Université, qui offre un enseignement d’excellence axé sur le renforcement des compétences marocaines et l’employabilité des jeunes diplômés dans des domaines stratégiques pour le Royaume’’, notamment en ingénierie, technologies de pointe, économie verte, énergies renouvelables et intelligence artificielle.

Selon la délégation de l’UE, cette action s’inscrit dans ‘’la continuité des réponses rapides apportées par l’Union européenne à la pandémie de Covid-19, en direction de l’Europe, de ses voisins et de ses partenaires, pour en limiter les incidences sanitaires et sociales et pour appuyer la recherche médicale’’.

La BEI et l’UE renforcent ainsi leur partenariat existant depuis plus de deux ans avec l’UEMF avec près de 50pc d’apport financier au projet de construction de son éco-campus. A cela s’ajoute le soutien européen de la politique de bourses de l’Université depuis 2016 et les partenariats développés par les équipes pédagogiques avec plusieurs universités de prestige européennes.