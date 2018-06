Infomediaire Maroc – La ville d’Agadir accueille, à partir de ce mardi, une réunion d’évaluation à mi-parcours d’un programme euro-africain pour la promotion de l’innovation dans les universités de la région méditerranéenne du Sud.

Baptisé INSTART (Réseau euro-africain d’excellence pour l’innovation et l’esprit d’entreprises), ce programme dont fait partie l’Université Ibn Zohr d’Agadir, est coordonné par l’université de Las Palmas.

Selon ses initiateurs, il vise à améliorer le triangle de la connaissance éducation-innovation-recherche en promouvant l’innovation dans les Universités de la région méditerranéenne du Sud et le transfert de technologie des universités vers les entreprises afin d’accroître le niveau d’innovation et de technologie dans la société méditerranéenne.

La réunion de 2 jours à Agadir se tient en présence de représentants également d’Algérie, de Tunisie, de Libye, d’Italie, de Pologne, d’Espagne ainsi que de plusieurs universités du Maroc.

Selon le président de l’Université Ibn Zohr, Omar Halli, le projet INSTART, qui s’étale sur trois ans, développe des mécanismes innovants pour promouvoir l’excellence universitaire dans l’innovation et l’entrepreneuriat et pour renforcer la coopération université-entreprise.

Il a rappelé que la région du Souss-Massa sera dotée d’un écosystème de la recherche scientifique et technique grâce à la mise en place d’une Cité d’innovation, dont la convention portant création a été signée début de l’année en cours, lors de la cérémonie de présentation de la déclinaison du Plan d’accélération industrielle, sous la présidence de SM Roi Mohammed VI.

Ce projet d’envergure sera le fruit du partenariat entre l’Université Ibn Zohr, la région du Souss-Massa, ainsi que différents autres clusters industriels et institutions au niveau régional et national, afin d’offrir un cadre favorable pour les projets de recherche et développement, le transfert technologique et l’entrepreneuriat innovant, souligne le vice-président de l’Université Ibn Zohr, Abdelaziz Benddou.

Rédaction Infomediaire.