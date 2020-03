L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès occupe la première place à l’échelle nationale, selon un nouveau classement des meilleures universités des pays émergents, établi par le magazine ”The Times Higher Education”.

L’USMBA s’est positionnée entre la 201è et la 250è place au niveau international, suivie par l’Université Mohammed V de Rabat, l’Université Hassan II de Casablanca et l’université Cadi Ayyad de Marrakech, classées au-delà de la 300è place.

Ce classement est élaboré sur la base de plusieurs critères, notamment l’enseignement, la recherche, les citations, les ressources financières et la réputation à l’international.

‘’Ce résultat témoigne de l’engagement de l’engagement de l’université vers l’excellence et son investissement dans le développement de la recherche scientifique et de l’innovation’’, se réjouit l’USMBA, dans un communiqué. Créée en 1975, l’USMBA compte 13 établissements d’enseignement supérieur, un institut des sciences du sport et sept centres communs. Ils sont répartis sur quatre sites universitaires : Agdal-Fès, Saïs-Fès, Bensouda-Fès et Taza. Un cinquième campus est en cours de création à Taounate