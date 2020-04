L’université Mohammed V (UMV) de Rabat a affirmé avoir fourni jusqu’à aujourd’hui 8 480 contenus numériques, via son portail électronique et celui des établissements lui relevant, soit près de 90% des contenus et références pédagogiques prévus pour ce semestre.

Compte tenu des efforts déployés par le corps enseignant et les équipes administratives et techniques, l’université Mohammed V a pu progressivement fournir un important arsenal de ressources numériques et audiovisuelles ainsi que de nombreux supports pédagogiques à ses étudiants, leur permettant de poursuivre leur formation dans les meilleures conditions, souligne l’UMV dans un communiqué.

Ainsi, l’université qui totalise près de 8 480 contenus numériques relève que plus de 70 000 étudiants utilisent quotidiennement les plateformes d’enseignement à distance élaborées à cet effet.

La mise en place de cet arsenal numérique intervient conformément à la décision du ministère de tutelle de suspendre jusqu’à nouvel ordre, les cours au niveau de toutes les classes et de tous les cycles, pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), et mettre en place des cours à distance qui substitueront les cours présentiels et assureront la continuité du processus éducatif au sein des établissements universitaires.

Ces contenus se répartissent entre l’École Mohammadia des Ingénieurs avec 475 (dont 430 documents numériques, 15 enregistrements et 30 vidéos), l’École normale supérieure (493 documents numériques), l’École normale supérieure de l’enseignement technique (913), l’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (173) et l’École supérieure de technologie (442 dont 415 documents et 27 vidéos).

La faculté des lettres et des sciences humaines a également fourni 618 documents numériques, la faculté des médecine dentaire 376 (dont 322 documents numériques et 54 vidéos), alors que la faculté de médecine et de pharmacie a mis à disposition 715 contenus numériques (dont 591 documents numériques, 97 enregistrements et 27 vidéos). S’agissant de l’université des sciences de l’éducation, elle a fourni un total de 761 documents numériques, tandis que la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agdal, qui a mis à disposition pas moins de 517 contenus numériques (dont 485 documents numériques, 11 enregistrements et 21 vidéos).

De son côté, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé a fourni un total de 759 contenus numériques (596 documents numériques, 99 enregistrements et 54 vidéos), la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Souissi a mis en ligne 1080 contenus numériques (dont 1028 documents numériques et 52 vidéos), la faculté des sciences de Rabat a fourni quant à elle 1158 contenus numériques (1092 documents, 4 enregistrements et 62 vidéos).

Afin de diversifier ses méthodes de communication et d’interaction avec les étudiants, l’Université Mohamed V a augmenté le nombre de cours virtuels mis en place pendant la période de confinement, atteignant aujourd’hui 1587, de même que le développement de cours via les plateformes de formation en ligne telles que les Mooc ou les SPOC, comptant 13 modules et supervisés par 21 professeurs.

Parallèlement et pour une communication directe avec les étudiants, les enseignants de l’université n’hésitent pas à organiser des conférences et séminaires via “Google Meet”, “Microsoft Teams”, ou encore “WebEx”, note le communiqué, ajoutant que jusqu’à présent, 1424 séances en direct ont été organisées avec près de 90.000 visionnages.

Par ailleurs, le nombre total de professeurs supervisant les cours au sein des établissements relevant de l’Université de Mohammed V s’élève à 620 professeurs, le nombre d’inscriptions aux cours a atteint 121.994, tandis que celui des cours virtuels et des réunions directes par visioconférence a totalisé 3011 (dont 1424 entretiens directs par visioconférence, et 1587 séances virtuelles).

La programmation de ces leçons se fait préalablement entre le professeur et ses étudiants, afin de favoriser la présence de ces derniers et leur interaction pendant la séance.

En outre et compte tenu de la demande croissante, des séances de formation au profit des enseignants n’ayant pas de prérequis sur les techniques d’enseignement à distance ont été organisées par des enseignants et cadres bénévoles.

Près de 140 cours pédagogiques de l’université Mohammed V ont été diffusés sur la chaîne de télévision Arriyadia, dans le cadre de l’effort national déployé par le Royaume afin de promouvoir l’enseignement à distance.

Le président de l’Université Mohammed V de Rabat n’a pas manqué d’exprimer, à cette occasion, ses remerciements et sa gratitude aux professeurs et au personnel administratif pour leur engagement total à assurer la continuité académique et pédagogique des établissements et à fournir des services de haute qualité aux étudiants.

Il a également appelé les étudiants à consentir davantage d’efforts, à consulter les divers contenus numériques, à communiquer avec leurs professeurs, à rester chez eux et à ne pas se rendre dans les établissements, ajoutant qu’ils peuvent contacter le service des affaires estudiantines via l’adresse électronique qui leur a été attribuée.