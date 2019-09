Le Center for Learning Excellence (CLE) de l’Université Al Akhawayn (AUI) vient d’obtenir une certification de cinq ans de l’American College of Reading and Learning Association (CRLA) pour ses services de tutorat et de mentorat.

Le CRLA est une organisation américaine dont la mission est ‘‘de mettre en place une plateforme d’échange d’idées, de méthodes et d’informations en vue d’améliorer l’apprentissage des étudiants et de faciliter le développement professionnel de ses membres’’.

Unique en son genre en Afrique et au Moyen-Orient, le Center for Learning Excellence (CLE) d’Al Akhawayn vise ainsi à doter les étudiants de l’Université des compétences nécessaires pour atteindre l’excellence académique à travers une offre de services soigneusement conçus.

L’accréditation du CRLA a été octroyée à AUI suite à la présentation de ses orientations stratégiques qui traitent des difficultés que rencontrent les étudiants de première année lors de leur transition vers l’université en général et vers le système d’éducation américain en particulier.