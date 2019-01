Infomédiaire Maroc – L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a amélioré ses scores dans tous les indicateurs retenus pour le classement ‘’Times Higher Education University Ranking 2019’’.

Le président de l’USMBA, Radouane Mrabet, a indiqué qu’à l’échelle nationale, l’université de Fès a avancé de la troisième (2018) à la deuxième place cette année, relevant que le fait le plus marquant est sa position en tête des universités marocaines sur la base de l’indicateur ‘’citations’’.

Ce critère est mesuré par le nombre de fois que sont citées les publications scientifiques internationales de l’université par d’autres chercheurs, a-t-il expliqué, estimant que le nombre élevé des citations scientifiques reflète ‘’la crédibilité des travaux menés par l’université et le degré d’innovation des résultats obtenus’’.

Ce score, qui s’est multiplié à l’USMBA par quatre entre 2018 et 2019, montre ‘’le rayonnement scientifique de l’université et sa contribution fondamentale au progrès de la connaissance universelle’’, a poursuivi Mrabet.

A ses yeux, ces résultats sont ‘’compréhensibles vu l’énorme investissement de l’université dans le développement de la recherche scientifique et de l’innovation, le fonctionnement de sa cité de l’innovation et l’importance des moyens humains, financiers et logistiques mis à la disposition des chercheurs et des structures de recherche pour faire de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah une université rayonnante de recherche et d’innovation’’.

Il a rappelé à cet effet le lancement en automne 2018 des Assises de recherche, qui ont initié un débat ‘’serein et ouvert’’, avec la participation de tous les enseignants chercheurs de l’université, pour développer la stratégie de la recherche et de l’innovation, selon une approche participative, permettant à tous les acteurs de la recherche scientifique et de l’innovation, de se prononcer sur les priorités, la structuration, le financement, les moyens humains et logistiques, les outils de la qualité, la diffusion des résultats et la communication avec les partenaires.

L’engagement de l’ensemble des acteurs dans cette dynamique est confirmé par le nombre de participants aux assises organisées, le nombre de publications scientifiques et le nombre croissant d’activités scientifiques organisées, a-t-il noté, se réjouissant de voir l’appropriation de l’image de l’université par les enseignants-chercheurs, qui veillent à mettre le logo unique et le nom de l’USMBA sur leurs publications et activités scientifiques et culturelles.

‘’Ils contribuent ainsi à la visibilité internationale de l’université et valorisent, en mutualisant leurs travaux, quel que soit l’établissement d’appartenance au sein de l’université’’, a-t-il fait remarquer.

Et d’ajouter que ‘’l’attractivité de l’USMBA est aussi attestée par le nombre croissant de projets et conventions internationales et l’effectif d’étudiants étrangers, de plus de 57 nationalités, qui rejoignent l’université’’.

Pour le futur, le président de l’USMBA a assuré que le potentiel d’amélioration du classement de l’université est ‘’énorme’’ vu l’expérience et le savoir-faire de ses chercheurs.

Pour rappel, quatre universités marocaines figurent cette année dans le ‘’Times Higher Education University Ranking 2019’’, à savoir l’université Mohammed V de Rabat et l’USMBA de Fès, dans la catégorie (201-250), l’université Cadi Ayyad de Marrakech (251-300) et l’université Hassan II de Casablanca (351+).

Le Maroc a intégré pour la première fois ce classement en 2015 avec le classement de l’Université Qadi Ayad, suivie en 2017 par l’Université Mohamed V et l’USMBA, et de l’Université Hassan II en 2019

Rédaction Infomédiaire