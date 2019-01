Infomédiaire Maroc – L’Afrique opère une forte progression dans le palmarès « économies émergentes » 2019 du « Times Higher Education », avec presque deux fois plus d’universités qu’en 2018.

Quarante-sept universités africaines trouvent place au palmarès 2019 des meilleures universités des économies émergentes, publié mardi 15 janvier. En 2018, elles n’étaient que 25 dans ce classement du magazine Times Higher Education, l’un des plus importants après celui de Shanghai.

Et ce quasi-doublement, l’Afrique le doit largement à l’Egypte qui y compte désormais 19 facultés, contre 9 un an auparavant.

Au second rang, le Maroc fait lui aussi une percée et consolide ou fait progresser la place de ses trois grandes universités de Rabat, de Fès et de Marrakech, et voit Casablanca entrer au palmarès.

Rédaction Infomédiaire