La Faculté de Médecine de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) organise, ce mardi 24 décembre 2019, la Cérémonie de réception de la Première Promotion des Internes des Centres Hospitaliers Universitaires affiliés à l’Université.

A cette occasion, le Président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, Pr. Chakib Nejjari et le Doyen de la Faculté de Médecine, Pr. Said Oulbacha recevront les 40 étudiants en médecine admis au concours d’internat qui rejoindront la grande famille des internes. Ce sera l’occasion de faire un bilan d’étape sur les 5 années d’existence de l’Université et surtout de mettre en avant et féliciter dignement les nouveaux internes.

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé a ouvert ses portes en Juillet 2014 et compte à ce jour 3 300 étudiants dont environ 1500 en médecine. Sa Faculté de Médecine a déjà organisé deux concours de résidanat destinés aux Docteurs en Médecine issus des autres Facultés.

La première promotion ayant atteint la 6e année de médecine, la Faculté de Médecine a organisé avec fierté pour ses étudiants le premier concours d’internat de son histoire. Ce concours était ouvert à tous les étudiants en médecine de l’UM6SS ayant réussi leur 5ème année de médecine, validé tous leurs stages et souhaitant devenir interne.

Le concours d’admissibilité a eu lieu les 5 et 6 Décembre 2019 et le concours d’admission le 18 Décembre 2019. Plus de 70 candidats ont concouru au départ pour ne finir que 40 à l’issue des délibérations finales.

Il s’agit donc un événement important et structurant pour l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé et son écosystème, dont l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa et l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI.

Internat / Résidanat

Pour rappel, au Maroc, l’accès à la spécialité médicale peut se faire de deux façons :

– Par l’internat, accessible sur concours destiné aux étudiants en médecine à partir de la 5ème année. Après deux ans d’internat, les internes sont nommés résidents sur titre.

– Par le Résidanat, accessible sur concours aux docteurs en médecine.

La durée de la spécialité médicale, chirurgicale ou biologie varie entre 3 et 5 ans. L’internat est la voie d’excellence d’accès à la spécialité et à la fonction d’enseignants chercheurs à la Faculté de Médecine relevant de l’Université.