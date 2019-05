L’état d’avancement et l’évaluation des projets de développement réalisés dans le cadre du programme « Tanger-Métropole », lancé en septembre 2013 par le Roi Mohammed VI, ont été au centre d’une réunion élargie tenue mercredi au siège du ministère de l’Intérieur à Rabat.

Présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, en présence de ministres et de représentants de l’ensemble des secteurs concernés et des instances et institutions participantes, cette réunion a été l’occasion de faire le point sur l’exécution des projets de ce programme intégré, équilibré et inclusif de la ville du Détroit.

C’était également l’occasion de s’arrêter sur l’état d’avancement des travaux des projets programmés dans la ville de Tétouan, mais aussi sur les contraintes auxquels font face certains projets. L’accent a aussi été mis sur les moyens à même de rattraper les retards accusés.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a indiqué que cette réunion vise à passer en revue les différents projets programmés dans les villes de Tanger et Tétouan, notant qu’à Tanger, six projets seulement sont encore en cours d’achèvement, tandis qu’à Tétouan, l’état d’avancement des projets n’a enregistré aucun retard.

Il a, dans ce sens, fait savoir que l’enveloppe initiale de 7 milliards de dirhams allouée au programme « Tanger-Métropole » a été portée à 9 milliards de dirhams, et ce afin de réaliser l’ensemble des projets de ce programme.

Pour sa part, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, s’est félicité des réalisations ainsi que des efforts déployés par l’ensemble des partenaires afin de mettre en oeuvre les différents projets programmés aussi bien à Tanger qu’à Tétouan. Il a rappelé que le suivi de ces projets permet de passer en revue les moyens à même de les rendre bénéfiques pour les citoyens et les habitants de la région, de manière à contribuer au développement de ladite région du pays en général.

S’agissant du secteur de la santé, le secrétaire général du ministère de la Santé, Hicham Nejmi, a indiqué que pour la ville de Tanger, une enveloppe totale de 132 millions de dirhams a été allouée à la réhabilitation d’un nombre d’hôpitaux, notamment l’hôpital Mohammed V et l’hôpital Al Qortobi, ainsi qu’à la mise en place de plusieurs centres médicaux, précisant que la majorité de ces projets a été achevée tandis que les projets en cours prendront fin au plus tard cette année.

Dans la ville de Tétouan, a-t-il poursuivi, les différents projets de centres médicaux ont été achevés alors que la deuxième phase de réhabilitation de l’hôpital Saniat R’mel est en cours. Quant à l’hôpital des spécialités, d’une capacité d’accueil de plus de 300 lits, sa réalisation prendra fin au plus tard dans trois années, pour une enveloppe budgétaire totale de 430 millions de dirhams.

En outre, le directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord, Mounir Bouyousfi, a fait savoir que plus de 1.500 projets ont été achevés à Tanger, rappelant que les taux d’achèvement, que ce soit pour les projets programmés à Tanger ou à Tétouan, dépassent ceux enregistrés l’année précédente.